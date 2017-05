Dijksma organiseert klimaatconferentie in VS

„Ik wil dat het halen van de klimaatdoelen van Parijs wereldwijd een prioriteit blijft”, aldus Dijksma in een verklaring maandag. Californië is een voorloper op klimaatgebied in de Verenigde Staten

Trump maakt zich sterk voor vervuilende fossiele brandstoffen zoals kolen en olie. Maar Amerikaanse staten hebben op milieugebied veel verantwoordelijkheid. Dijksma is daarom bijna de hele week in Californië om te kijken hoe de samenwerking op klimaatgebied met deze staat kan worden versterkt.

De conferentie in San Francisco heeft als titel Climate is Big Business. „De combinatie van een groene en gezonde economie is de succesformule die moet leiden tot het aanpakken van de klimaatproblematiek”, aldus Dijksma. Californië is de zesde economie van de wereld.