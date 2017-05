premium

NS: fans kwamen uit hele land naar huldiging

43 min geleden

ROTTERDAM - De Nederlandse Spoorwegen hebben maandag vanuit het hele land enkele tienduizenden voetbalfans naar de huldiging van Feyenoord op de Coolsingel in Rotterdam vervoerd en later op de dag weer huiswaarts. „De sfeer was goed. Er was eigenlijk geen enkele wanklank”, aldus een NS-woordvoerster.