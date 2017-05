premium

Grote brand in Lelystad

37 min geleden

LELYSTAD - De hulpdiensten zijn maandag massaal uitgerukt voor een grote brand aan de Sluisstraat in Lelystad. De rook trekt in de richting van winkelpretpark Batavia Stad. Bij de brand zou asbest zijn vrijgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is.