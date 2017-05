Opa mishandeld op Moederdag tijdens eendjes voeren

Iwan Zinhagel ziet zondag een grote hond op hem en zijn kleindochter Scarlett af komen lopen. Hij is bang dat die zijn kleindochter iets zal aandoen, en vraagt het baasje, een meneer die hij rond de vijftig jaar schat, de hond aan te lijnen. Na een woordenwisseling wordt hij geslagen, „minstens vijf keer met de hondenriem om zijn vuist gebonden, zoals een boksbeugel.” Zinhagel vervolgt: „Ik heb nog pijn en voel me beroerd. Maar ik ben blij dat ik geen hersenbloeding heb en niks heb gebroken, en vooral dat mijn kleindochter niets heeft.”

Dochter Charita, die in de buurt woont, is zelf „nog steeds behoorlijk pissig.” „Dit is schrijnend. Fysiek geweld is nooit te rechtvaardigen. Daarom heb ik ook een oproep gezet.” In haar Facebookbericht beschrijft ze de man in kwestie en vraagt ze om tips. „Hopelijk vinden we iets zodat het OM hem kan vervolgen. Want als iemand dit doet en de volgende dag weer gewoon z’n dingen kan doen zonder zijn daden onder ogen te zien, dan is dat te gek voor woorden.”

Dinsdag is het hele verhaal van de mishandeling in De Telegraaf te lezen.