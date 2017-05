Rutte: ’Mislukken formatie is jammer’

De VVD had deze coalitie niet bedacht voor de verkiezingen, aldus Rutte. Maar volgens hem is er serieus naar gekeken door alle partijen. Migratie bleek het struikelblok, maar hij wilde niet zeggen waar het precies op stukliep.

Buma: zeer teleurgesteld dat het is mislukt

CDA-leider Sybrand Van Haersma Buma is „zeer teleurgesteld” dat de formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt. „De verschillen zijn te groot om te overbruggen”, zei hij maandagavond.

„Het is een conclusie van alle vier partijen geweest”, aldus Buma. Vanaf het begin was volgens hem duidelijk dat de verschillen tussen de vier partijen heel groot zijn. „Er is echt alles aan gedaan om de verschillen te overbruggen.” Maar op migratie waren de geschillen te groot. De CDA-voorman vermoedt dat er snel een Kamerdebat komt. De Kamer moet dan bepalen hoe het verder gaat.

Pechtold: niet één schuldige

Er is niet één schuldige die de formatie heeft laten springen. Dat benadrukte D66-onderhandelaar Alexander Pechtold maandagavond na het mislukken van de formatie met VVD, CDA en GroenLinks.

„We zochten naar de overeenkomsten. Met het ene onderwerp waren we al verder dan het andere”, aldus Pechtold. Ook bij het onderwerp migratie zouden vorderingen zijn gemaakt,maar die bleken uiteindelijk onvoldoende. Pechtold benadrukte dat hij heel teleurgesteld is, omdat de vierpartijencoalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn eerste keus was.

Wilders: zeer goed nieuws

PVV-leider Geert Wilders noemt het goed nieuws dat maandag de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn beëindigd. Op Twitter meldt hij: „Zeer goed nieuws. Geen GroenLinks.” Wilders laat verder weten dat „de PVV als tweede partij van Nederland volledig beschikbaar is.”

1. Zeer goed nieuws. Geen GroenLinks.2. De PVV is als 2e partij van Nederland volledig beschikbaar. https://t.co/VG9EnfPq2h— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 15, 2017

SGP niet verbaasd

SGP-voorman Kees van der Staaij is niet verbaasd dat de onderhandelingen om een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks te vormen maandag zijn mislukt. „Het vastlopen van de onderhandelingen is begrijpelijk. Teveel grote verschillen op hoofdonderwerpen. Benieuwd naar eindverslag en hopelijk nu snel debat”, aldus Van der Staaij op Twitter.

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie: „De onderhandelingen zijn mislukt. Het verslag van de informateur en een debat daarover zullen nodig zijn om te weten te komen waarom.”