Dode bij ongeluk N2 Eindhoven

40 min geleden

EINDHOVEN - Bij een ongeluk op de randweg van Eindhoven is maandagavond een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Kort na 19.00 uur raakte de vrachtwagen van PostNL van de weg en kwam deze in een sloot terecht. De chauffeur is langdurig gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De man is ter plekke overleden.