Vaantje gejat van graf Feyenoordfan

Jill Bleiksloot, de dochter van de beste vriendin van Ed, probeert via sociale media te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de laffe diefstal van het graf van de Rotterdammer, een Feyenoordfan in hart en nieren. „Hij overleed op 7 maart en was fanatiek Feyenoorder, mijn moeder kon op zijn seizoenkaart Excelsior - Feyenoord kijken in de Kuip”, schrijft de jonge vrouw op haar Facebookpagina.

Symbolisch

„Het vaantje was symbolisch, zo kon hij een eventueel kampioenschap toch meevieren. Met liefde neergelegd, een aandenken en een eerbetoon. Vastgezet met twee brandende kaarsen in glazen potten, zodat ’ie niet weg kon waaien. Een paar dagen later werd het vaantje van zijn graf gejat. De kaarsen bewust aan de kant gezet om een attribuutje van tien euro, een klein eerbetoon aan iemand van wie zijn graf nog niet eens af is, te pikken.”

Daarop richt ze zich tot de dief: „Aan de dief die vandaag Feyenoord staat aan te moedigen met een sjaaltje van het graf van Ed: je bent het niet eens waard om op te spugen, een gigantische asbak waarvoor ieder normaal denkend mens geen goed woord over heeft. De kans is klein, maar mocht iemand weten wie dit heeft gedaan dan hoor ik het graag. Ed ligt op begraafplaats Hofwijk in Delft. Dank alvast.”

Feyenoord werd maandag gehuldigd op de Rotterdamse Coolsingel in het bijzijn van 150.000 supporters. „Achttien jaar hebben jullie gewacht. Maar jullie hebben nooit opgegeven”, sprak aanvoerder Dirk Kuijt de menigte toe.