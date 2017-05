Enorme muggenplaag in Stavoren

Met name boven de bomen zijn grote zwarte vlekken te zien, dit zijn zwermen met vele tienduizenden muggen. In de stad kleuren de gevels bijna zwart omdat ze onder de muggen zitten.

Foto: Anton Kappers - Thomasson / Kappers Media

De woningen in of uit gaat gepaard met tientallen muggen in het huis. De meeste bewoners laten dan ook de ramen dicht en komen niet naar buiten.

’Paringsdans’

Het gaat om zeemuggen. De zeemuggen doen boven hoge objecten een zogenaamde paringsdans. Ze bevruchten de vrouwtjes en die leggen hun eitjes vervolgens in het IJsselmeer. Daarna gaan de diertjes al snel weer dood.

De muggen steken niet. Omdat ze na het paren dood gaan zal de de overlast dan ook voorbij zijn.