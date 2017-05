Coldcase kalender in bajes succes

Dat zegt Wim Perlot van de het coldcase team Midden-Nederland. De kalender met daarop 52 moord- en verdwijningsmysteries werd in januari bij wijze van proef in vijf Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) opgehangen.

Tipgeld

De gedachte achter de kalender is dat juist criminelen veel weten over onopgeloste zaken en in de gevangenis gedetineerden veel informatie uitwisselen. Er valt ook geld te scoren. Voor de 52 zaken is 800.000 euro aan tipgeld beschikbaar.

„We hebben na vier maanden een inventarisatie gemaakt bij alle coldcase teams en zien dat er flink meer tips zijn binnengekomen dan anders. En dat zijn echt om tips over concrete zaken op de kalenders. Nu hangt de kalender in slechts vijf gevangenissen. Het is dus aannemelijk dat er na het verspreiden van de kalender in alle 26 PI’s, er waarschijnlijk nog veel meer tips komen , zegt Perlot.

Het project kon rekenen op enorm veel aandacht in media die voorbeelden noemden van onopgeloste zaken op de kalender. Ook die extra aandacht heeft volgens de coldcasechef ongetwijfeld meer informatie gegenereerd.

’Geen onrust’

Voortzetting en uitbreiding van het unieke project hing niet alleen af van de resultaten van de proeffase. „De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie wilde weten of het ophangen van de kalenders voor onrust onder gedetineerden zou zorgen. Dat is gelukkig niet gebeurd.”

Het idee voor de ’moordkalender’ komt uit de Verenigde Staten. Hier wordt al jaren onder gedetineerden een spel kaarten verspreid met daarop onopgeloste moorden.