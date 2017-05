Man (84) onder stroom gezet bij woningoverval

In de nacht van 8 op 9 oktober werd de woning aan de Mecklenburglaan in Harderwijk overvallen. De man werd zwaar mishandeld. Hij belandde in het ziekenhuis en moest verder herstellen in een revalidatiecentrum.

De buit was relatief klein. Enkele sieraden, wat geld en een aantal persoonlijke voorwerpen werden meegenomen.

’Mogelijke vergeldingsactie’

Ondanks uitgebreid onderzoek is de politie nog niet veel wijzer geworden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke vergeldingsactie, maar het is niet duidelijk waarom de hoogbejaarde man dan het doelwit was.

Het programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak. Daarin komt het slachtoffer aan het woord en er is een reconstructie te zien.