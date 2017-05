VVD roept Asscher op het matje over kinderbijslag

De Tweede Kamer is het een doorn in het oog dat buitenlanders uit de EU die hier komen werken, recht hebben op volledige kinderbijslag. Zeker als hun kinderen nog in het thuisland wonen, waar de kosten meestal veel lager zijn. „Het mag niet zo zijn dat de Nederlandse kinderbijslag een Pools en Bulgaars spaarpotje is”, zegt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma daarover. De Kamer wil dat de kinderbijslag wordt aangepast aan het prijsniveau in het land waar het wordt besteed.

Het systeem kan alleen Europees veranderd worden, maar ondanks herhaalde verzoeken van de Kamer, kaart Asscher het niet aan in Brussel. Het zou slecht zijn voor onze onderhandelingspositie daar, bovendien zou er volgens Asscher toch geen meerderheid voor komen. „Hier is nu het moment niet voor”, antwoordt hij.

De VVD schiet die houding in het verkeerde keelgat. „Hij luistert niet naar de Kamer”, zegt Wiersma over Asscher. Toen onlangs Duitsland hetzelfde punt maakte, zei Asscher niet eens dat het Nederlandse parlement het met de Oosterburen eens is. „Dan kan er nu nog geen meerderheid voor zijn in Europa, maar dan zwengel je als grote landen wel de discussie aan als je zegt wat je vindt.”