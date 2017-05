Uniek ’inkt-dna’ nekt plofkrakers

Dankzij deze unieke ’inkt-dna’ kan de politie nu verdachten van een plofkraak koppelen aan veel meer zaken. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit een onderzoek naar plofkraken.

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken, 32Smit en 32Rijn, naar de grootste plofkraakbende ooit. Zeven mannen worden verdacht van 45 kraken waarbij geldautomaten werden opgeblazen. Een van de verdachten is de zoon van de bekende Utrechtse crimineel Henk ’De Cobra’ R.

Een verdachte van een plofkraak oppakken is één ding, maar hoe onderzoek je vervolgens of hij bij meer kraken betrokken is en hoe toon je dat aan bij de rechter?

Lees het complete verhaal hier.