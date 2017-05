Geen nieuw onderzoek explosie granaat Uruzgan

Twee Nederlandse militairen werden er destijds korte tijd van verdacht de granaat zelf tot ontploffing te hebben gebracht in de Bushmaster op Camp Coyote in Uruzgan. Eén van hen was Admilson R., die in november 2015 is veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs voor drie roofmoorden in Drenthe. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. De ander was een militair die ternauwernood de explosie overleefde. Hij wijst naar Admilson R. als degene die de granaat in het voertuig moet hebben geplaatst.

De marechaussee heeft in opdracht van het OM opnieuw onderzoek gedaan naar de explosie, na aangifte vorig jaar van de veteraan die R. aanwees als de veroorzaker van de explosie. Zijn advocaat Sébas Diekstra noemt het weliswaar teleurstellend dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt, maar is tevreden met het ,,gedegen uitgevoerde onderzoek''.

Uit het onderzoek van de marechaussee blijkt dat een van de twee betrokken militairen de ontploffing moet hebben veroorzaakt. Beiden ontkennen echter. Wel is duidelijk dat R. kort voor de explosie zijn collega mondeling heeft gewaarschuwd.