Treinverkrachter opgepakt

Het Openbaar Ministerie heeft de man vanmorgen vroeg al laten ophalen en opgesloten in afwachting van de rechtszaak morgen om 1 uur. Dat zegt zijn advocaat Herman Ligtenberg. Tijdens twee eerdere zittingen kwam de verdachte niet opdagen. De eerste keer in januari omdat hij geen geld had voor een treinkaartje. De tweede keer omdat het bevel medebrenging dat de rechtbank in Zwolle uitvaardigde niet op de juiste plek bij de politie aankwam.

Het OM heeft met deze stap willen voorkomen dat voor de derde keer de rechters, officier van justitie en het slachtoffer vergeefs de gang naar de rechtbank moeten maken. Volgens advocaat Ligtenberg zou zijn cliënt hoe dan ook zijn gekomen. ,,Ik heb daar met hem en met zijn stiefvader sluitende afspraken over gemaakt.”

De Spanjaard die in Vleuten woont ontkent dat hij op het NS-station in Zwolle het meisje de trein in sleurde en haar verkrachtte onder bedreiging met een mes. Ligtenberg zegt dat hij morgen een opsomming wil geven van aanwijzingen dat het echt niet gebeurd is. De advocaat wilde vandaag nog niet vooruitlopen op de zaak.