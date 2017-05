Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De darmbacterie is bij meer patiënten in het AMC geconstateerd.

Darmbacterie bij meer patiënten in AMC

58 min geleden

AMSTERDAM - Het aantal patiënten in het Academisch Medisch Centrum (AMC) dat besmet is geraakt met de darmbacterie VRE is opgelopen tot negen. Ook worden meer mensen uit voorzorg gecontroleerd op besmetting. Dat aantal gaat van 300 tot 450, laat een woordvoerster dinsdag weten.