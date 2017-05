Wilma Verver wil luxe huis niet verlaten

Afgelopen vrijdag nog probeerde de voormalig burgemeester met een kort geding haar gedwongen uitzetting te voorkomen. De Rotterdamse rechter besliste echter opnieuw dat het beëindigen van het huurcontract rechtvaardig is.

Politie

Maandag, gisteren, zou de familie weg moeten zijn. Maar Verver en haar man blijven stug zitten waar ze zitten. Curator Kees van den Berg dreigt nu met politie-inzet. „Er ligt een uitspraak van de rechter. Als die niet wordt gevolgd, schakelen we de politie in.”

Verver werd vorig jaar failliet verklaard. Begin april zegde de curator de huur van de woning op. De familie stapte daarop naar de rechter, maar die besliste dat deze rechtmatig heeft gehandeld. Het huurcontract werd beëindigd omdat ‘het faillissement wordt gefrustreerd en het risico bestaat dat de schulden verder oplopen’.

Lees ook: Inkomen Verver op bijstandsniveau

De familie heeft een schuld van bijna 3 miljoen euro. Officieel moet de familie rondkomen van 1400 euro per maand, terwijl de huur van de woning in Voorst veel hoger ligt.

Wilma Verver was namens de VVD van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Na berichtgeving over vermeend machtsmisbruik schakelde de gemeenteraad het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in. Verver stapte nog voor de uitkomst van het onderzoeksrapport op.