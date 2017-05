Bestuurder Waterschap legt werk neer

Hoogheemraad Hans Middendorp (58) laat dinsdagmorgen weten dat hij per direct zijn werkzaamheden tijdelijk neerlegt als lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit in afwachting van de juridische procedure na de aangifte die een vrouw deed nadat hij haar vorige week zou hebben mishandeld in het Haagse Bos.

ZIE OOK: ’Bestuurder Waterschap verzint bijtincident’

Waterschapbestuurder Middendorp raakte afgelopen week in opspraak nadat De Telegraaf berichtte over de mishandeling van een vrouw in het Haagse Bos, vorige week zondagmiddag. De in het bos hardlopende bestuurder schopte een hondje van zich af, nadat deze in een uitlaatgebied tegen hem op was gesprongen. De bezwaar makende bazin van het hondje werd vervolgens door Middendorp hardhandig tegen de grond gewerkt. Omstanders belden 112 en toegesnelde politie arresteerde de inmiddels doorgerende waterschapbestuurder en hield hem urenlang vast op het politiebureau. Pas laat in de avond werd hij vrijgelaten, met een boete van 250 euro op zak. De vrouw hield aan de mishandeling zowel inwendige bloedingen als rug- en nekklachten over.

Na de berichtgeving over het incident beweerde Middendorp dat hij was gebeten door het hondje. Dit werd maandag echter ontkend door de politie in Den Haag. „Er is na de situatie in het Haagse Bos door mijn collega’s geen bijtrapport opgesteld. Dan is er dus ook geen bijtincident geweest”, aldus een woordvoerster van politie-eenheid Den Haag.

Middendorp laat bij zijn terugtreden weten dat hij de negatieve publiciteit betreurt „Ik wil Delfland niet belasten met deze beeldvorming over mij in de media”, aldus Middendorp. „Ik wacht de procedure nu af en zie met vertrouwen de uitspraak tegemoet.”

Het college van het waterschap zegt respect voor het besluit van Middendorp te hebben en „Hij zit in een vervelende positie en het getuigt van lef om dit besluit te nemen. Ook wij wachten op de uitslag van de procedure en hopen op een snelle uitspraak”, aldus voorzitter Van Haarsma Buma.