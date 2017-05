Veldhoven claimt kosten bij Eritreeërs

De jongerenorganisatie van het omstreden regime in Eritrea wilde in april een grote bijeenkomst houden in een conferentieoord Koningshof in Veldhoven. Vanwege grimmige protesten van tegenstanders van het bewind in Eritrea werd de conferentie door burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven op het laatste moment verboden.

De gemeente zegt dat er extra personeelskosten zijn gemaakt, juridisch advies is ingeschakeld en bovendien voor busvervoer is gezorgd om honderden deelnemers weg te brengen nadat de conferentie werd afgelast.

De gemeente kan nog niet meer zeggen over de hoogte van de rekening. De kosten worden nog geïnventariseerd, aldus de woordvoerster.