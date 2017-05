COA wil hotel in azc Nijmegen

Het COA wilde tot 2019 noodopvang vestigen in het leegstaande Belastingkantoor in Nijmegen. De toeloop van vluchtelingen is echter fors afgenomen, zodat het COA tal van locaties in het land sluit. Maar het orgaan wil graag in Nijmegen blijven omdat de ervaringen met het voormalige tentenkamp Heumensoord zo goed zijn.

„De plek leent zich goed voor het in de praktijk brengen van nieuwe concepten, waarmee het COA beoogt leergeld op te doen voor asielopvang in de toekomst”, aldus een brief aan de gemeente.