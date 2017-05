Excuses Dijkhoff na vrijlating doodrijder

Dijkhoff bleef erbij dat hij vindt dat deze Pool nooit vrijgelaten had moeten worden. Hij had zelf de vrijlating proberen te voorkomen en namens hem werd bij de beroepscommissie, de RSJ, onder meer betoogd dat vrijlating grote maatschappelijke onrust zou veroorzaken. „Ze zien denk ik nu wel dat die onrust er is gekomen”, zegt Dijkhoff in een sneer naar de RSJ.

ZIE OOK: Poolse doodrijder Meijel vervroegd vrijgelaten

’Regels veranderen’

Dijkhoff wil de regels zo veranderen dat situaties met deze Pool niet meer voor kunnen komen. Door een combinatie van regels kon de Pool vervroegd vrij komen. Hij mocht naar zijn vriendin die op het punt stond te bevallen. Omdat hij een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf is, hoefde hij na zijn strafonderbreking niet meer terug te komen. Voor de zomer wil Dijkhoff met een aanpassing komen.

Een Kamermeerderheid wil meteen het hele systeem van eerder vrijlaten op de schop. Wie een straf krijgt, moet die ook helemaal uitzitten, is het idee. Dijkhoff laat dat, in zijn demissionaire status, over aan de Kamer. Hij tekent wel aan dat het in dit geval niks op had gelost, omdat de Pool ook eigenlijk onder andere regels valt.

Onderzoek

Dijkhoff gaat dus nu onderzoeken hoe deze combinatie van regels niet meer voor kan komen. Hij wil echter niet van het hele idee af dat ongewenste vreemdelingen na de helft van hun straf vrij kunnen komen. Soms zijn vreemdelingen namelijk moeilijk uit te zetten.

Met het dreigement dat ze bij eventuele terugkomst in Nederland wel de rest van hun straf moeten uitzitten, zijn sommige vreemdelingen makkelijker te verleiden tot het verlaten van het land. Dat kan alleen bij celstraffen onder de drie jaar. „Dan zitten ze iets minder lang in de gevangenis, maar is Nederland wel van ze af.”