Aannemer geeft fraude onderwijskoepel BOOR toe

Een vierde verdachte, de inmiddels failliete eigenaar van een interieurbedrijf gaf in de rechtbank in Rotterdam toe jarenlang valse facturen te hebben opgesteld ten nadele van de onderwijskoepel. Deze Capellenaar verklaarde „emotioneel te zijn gechanteerd.” „Het bedrijf ging minder en ik had acht gezinnen te onderhouden”, zei hij op de eerste van vier zittingsdagen.

De vijfde verdachte, de echtgenote van de ambtenaar die volgens het Openbaar Ministerie jarenlang salaris kreeg uitgekeerd zonder ervoor te hoeven werken, was niet aanwezig.

Ambtelijke omkoping

De affaire dateert van de periode van 2009 tot 2011. Als hoofd huisvesting van de scholenstichting zou R. in ruil voor geld, goederen en diensten opdrachten hebben verstrekt voor verbouwingen en onderhoud aan de vele openbare schoolgebouwen in de stad. De kwestie kostte de stichting meer dan 700.000 euro en in de nasleep werd ook de toenmalige bestuursvoorzitter geofferd.

De ambtenaar en zijn echtgenote zaten volgens het OM aan ontvangende kant van de ambtelijke omkoping. Drie andere verdachten faciliteerden de betalingen van steekpenningen. Zo kreeg de ambtenaar het vruchtgebruik van een vakantiewoning in Turkije en werd zijn huis en dat van zijn moeder verbouwd. Daarnaast ontving zijn echtgenote een salaris voor werk op een administratiekantoor, waar zij nooit is geweest. „Ze moest zich beschikbaar houden en dat heeft ze voortdurend gedaan”, zei de hoofdverdachte ter verklaring.