’Leraar vroeg om dickpics in ruil voor hogere punten’

De geschorste leraar is het gesprek van de dag in Best, aldus de regionale omroep. Een aantal leerlingen geven tekst en uitleg over de jonge leraar aan een verslaggever. Via een WhatsApp-groep zou de man contact hebben gelegd met de leerlingen met het verzoek om zogenaamde ’dickpics’ op te sturen in de ruil voor betere cijfers, aldus leerlingen.

Het Heerbeeck College laat alleen weten dat een docent is geschorst voor ongepast gedrag met drie leerlingen en dat de politie de zaak nu onderzoekt. Verder worden er geen mededelingen gedaan.