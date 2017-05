Naast het geld nam de politie in de woning van de verdachte maandag ook schilderijen, twee auto’s, dure horloges, edelstenen, telefoons en computers in beslag. De totale waarde bedraagt „enige tonnen”.

Uit wat voor criminele bron het geld van de sokkenfabrikant afkomstig zou kunnen zijn, heeft de politie niet bekendgemaakt. „Een doorzoeking is in een onderzoek naar witwassen vaak niet het sluitstuk, maar juist het vertrekpunt. Het onderzoek in deze zaak gaat dan ook onverminderd verder.”