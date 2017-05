Begraafplaats stort berg zand op graf

„Hoe halen ze het in hun hoofd.” zegt Vos tegen NH Nieuws. „Het zijn mijn opa en oma en als ik hier dan kom om bloemen te zetten, dan doe ik dat. Zeer, zeer respectloos.”

Het zand is afkomstig uit een nieuw graf. Volgens de gemeente is het gebruikelijk dat in zo’n geval het zand tijdelijk op een ander graf wordt gedumpt, aldus de regiozender. „En dat terwijl een aantal graven in het rijtje nog leeg staan,” aldus Vos. Woensdag wordt het graf weer schoongemaakt.

De gemeente gaat kijken of de procedure veranderd kan worden.