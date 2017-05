Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hond grijpt meisje (6); baasje loopt weg

58 min geleden DIEPENHEIM

Een meisje van zes jaar is dinsdag in het Overijsselse Diepenheim flink toegetakeld door een loslopende hond. De eigenaar van het dier liet het gewonde meisje ook nog eens aan haar lot over.