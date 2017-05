premium

Politie schiet verwarde man neer in Capelle

Gisteren, 23:07

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De politie heeft dinsdagavond een man in zijn been geschoten in Capelle aan den IJssel. Dat gebeurde volgens de eerste berichten nadat een melding was binnengekomen over een naakte man die spullen uit een flatgebouw aan het Reviusrondeel gooide, zei een politiewoordvoerder.