’VVD breekt belastingwet met stichting’

Het partijbestuur van de VVD, onder leiding van voorzitter Henry Keizer, is direct verantwoordelijk voor één van de stichtingen: de Ivo Opstelten Foundation.

De partij zegt de gang van zaken te betreuren. De stichtingen in Amsterdam en Den Haag hebben alsnog hun verslagen gepubliceerd na vragen van de krant. Een VVD-stichting in Utrecht zegt het ook te zullen rechtzetten. Over de Ivo Opstelten Foundation zegt een woordvoerder: ,,We zorgen dat het er morgen op staat. Het is van het grootste belang dat deze regels nauwkeurig worden nageleefd. En dan is het extra vervelend als het fout gaat.''

De Belastingdienst kan stichtingen die hun cijfers niet bekendmaken hun ANBI-status afpakken en een naheffing opleggen. Dat is in dit geval niet gebeurd.