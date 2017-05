Koningin Máxima is jarig

Volgens de agenda van het Koninklijk Huis wordt de jarige koningin woensdag niet verwacht bij officiële activiteiten en kan de familie dus langskomen om taart te eten. Donderdag moet Máxima wel aan het werk. Het koningspaar is beschermpaar van het Oranje Fonds en koning Willem-Alexander reikt donderdag namens dat fonds de prijzen (de Appeltjes) uit voor initiatieven die verschillende groepen mensen verbinden en een inspiratie zijn voor anderen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje dat is gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 15.000 euro. De Appeltjes worden voor de vijftiende keer uitgereikt. In lustrumjaren reikt de koning de prijzen uit, alle andere jaren doet koningin Máxima dat.

Als echtgenote van koning Willem-Alexander ondersteunt Máxima hem eerst en vooral bij het vervullen van zijn taken, maar ze heeft zelf ook allerlei functies op het maatschappelijk vlak in binnen- en buitenland. Zo zit ze in de Raad van State, is ze erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Meer Muziek in de Klas, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken en speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.