Bijna 1500 integriteitsonderzoeken naar politiemensen

Foute agenten in vizier

44 min geleden Mick van Wely

DEN HAAG - In het afgelopen jaar zijn 1473 integriteitsonderzoeken uitgevoerd naar politiemensen. Bij 126 agenten leidde dat tot voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag, in twintig gevallen wegens corruptie of het lekken van informatie.