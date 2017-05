Militaire trainers schaars

Dat kan pijnlijk uitpakken voor het kabinet, omdat het zeer de vraag is of het aan zo’n verzoek kan voldoen.

Nederland draagt vanuit de Afghaanse stad Mazar-e-Sharif met zo’n honderd militairen bij aan de NAVO-missie Resolute Support. Het gaat grotendeels om militaire trainers voor het hoge en middenkader van het Afghaanse leger. Dat kan ook na vijftien jaar betrokkenheid van de internationale gemeenschap nog niet op eigen benen staan.

Om de Afghaanse krijgsmacht te versterken en zo te voorkomen dat de Taliban weer verder oprukt, willen de Amerikanen hun aanwezigheid in Afghanistan uitbouwen van 12.000 tot zo’n 16.000 man. Vooral de luchtmacht en speciale eenheden hebben versterking nodig. De Amerikaanse president Trump zal tijdens de NAVO-vergadering van staatshoofden en regeringsleiders de bondgenoten vragen hun militaire inbreng in Afghanistan te verhogen, zo is de verwachting. Zo’n verzoek is al aan de Britten gedaan en ook aan Duitsland.

Nederland verwacht eenzelfde verzoek om meer te doen in Afghanistan. Het is echter zeer de vraag of ons land dat kan. Het kabinet is demissionair en kan daardoor lastig over nieuwe missies besluiten. Bovendien: „Er is vooral behoefte aan trainingscapaciteit, en die is schaars”, zegt een ingewijde. „We kunnen amper iets extra’s op de mat leggen”, zegt een andere bron.

Minister Hennis (Defensie) was onlangs op bezoek bij de troepen in Afghanistan. Ze maakte daar geen geheim van haar wens om de huidige bijdrage aan de NAVO-missie in het land ook na komend najaar voort te zetten. Dat ligt ook voor de hand; de missie is tot nu toe politiek onomstreden geweest.