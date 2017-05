premium

Kamer buigt zich over mislukte formatie

34 min geleden

DEN HAAG - Hoe moet het verder na de mislukte formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks? Daarover gaat de Tweede Kamer woensdagochtend in debat. Het is een lastige vraag om te beantwoorden, aangezien er geen voor de hand liggende combinaties bestaan die over een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer beschikken.