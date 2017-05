Adoptiedossiers Sri Lankaanse kinderen kloppen niet

Van 1980 tot 1990 zijn enkele duizenden kinderen oor Nederlandse ouderparen geadopteerd. De meeste adopties kwamen in die tijd tot stand via de voormalige Stichting Flash. Een ex-bestuurslid van het voormalige adoptiebureau schat dat 70 procent van de adoptiedossiers niet in orde is, zo meldt Zembla. Volgens het bestuurslid komt het bijvoorbeeld voor dat broers en zussen bij onderzoek helemaal geen broers en zussen blijken te zijn.

Ook stelt het programma interne documenten te hebben waaruit blijkt dat Flash zwijggeld heeft betaald aan een Sri Lankaanse moeder die haar kind terug wilde.