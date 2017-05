Weer botsing met pijlwagen

Een pijlwagen is een voertuig met daarop een groot waarschuwingsbord. Ze worden ingezet om bijvoorbeeld te waarschuwen voor een dichte rijstrook. In maart was er een ongeval met een pijlwagen op de Afsluitdijk, eind vorig jaar botste een vrachtwagen op de A15 ertegen en daarvoor was op de A5 een taxi tegen een pijlvoertuig gereden.

Woensdag in alle vroegte reed een man uit Houten bij Almere tegen een pijlwagen die op de vluchtstrook stond. De auto vloog meteen in brand. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.