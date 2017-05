Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Cel en boete voor corruptie aan universiteit

24 min geleden

ALMELO - Een voormalig leidinggevende van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft drie jaar celstraf gekregen wegens jarenlange corruptie en fraude bij zijn werkgever. Ook moet hij de universiteit, waarbij hij ruim veertig jaar in dienst was, een schadevergoeding betalen van 450.000 euro. Dat heeft de rechtbank in Almelo woensdag bepaald. Vijf medeverdachten werden ook veroordeeld.