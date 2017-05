Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eén op de acht Amsterdammers erg eenzaam

48 min geleden

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn ongeveer 80.000 mensen ernstig eenzaam: één op de acht volwassenen. Nog eens 220.000 Amsterdammers voelen zich 'matig' eenzaam. Daarmee is het een groeiend probleem in de stad en daarom komt er een plan van aanpak.