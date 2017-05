Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Afgehakte dierenpoten verspreid over Oss

58 min geleden

Oss - Het Brabantse Oss wordt geteisterd door afgehakte dierenpoten. Op diverse plekken in Oss zijn de afgelopen dagen afgehakte poten opgedoken. Waarschijnlijk zijn ze van een ree. Het is niet duidelijk waarom de poten worden verspreid in de omgeving.