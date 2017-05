Tbs geëist tegen gewelddadige pedofiel

Die eis legde de officier van justitie woensdag neer bij de rechtbank in Den Haag, waar de man na eerdere veroordelingen opnieuw terechtstond voor bezit, vervaardiging en verspreiding van kinderporno. Alvorens met zijn behandeling te beginnen, zou de verdachte daarvoor eerst achttien maanden celstraf moeten ondergaan

De man kwam in juni 2013 onder voorwaarden vrij na een veroordeling voor de gewelddadige verkrachting van drie tienermeisjes in 2000, 2002 en 2003. Kort daarna begon hij in strijd met de voorwaarden weer met het verzamelen van kinderporno, aldus de officier. In september vorig jaar werden bij hem thuis 72 foto’s en 516 films aangetroffen. Ondanks een eerdere tbs-behandeling bleek daaruit dat hij nog steeds belangstelling heeft voor gewelddadige seks met jonge meisjes, stelde de officier. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.