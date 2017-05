Veroordeelde terrorist opgepakt op vliegbasis Volkel

De man viel op toen hij foto’s aan het maken was op de Brabantse vliegbasis. Toen is hij onmiddellijk opgepakt door de marechaussee omdat hij een strafblad had. Het Openbaar Ministerie en Defensie hebben dit aan RTL Nieuws bevestigd.

’Voorstander van IS’

In september 2015 werd de man aanhouden bij de Turks-Syrische grens. Volgens de rechter wilde hij zich toen aansluiten bij een terroristische organisatie. Daarvoor kreeg hij twee jaar cel. De rechter omschreef de man als „voorstander van IS.”

Mogelijk gaat het om de vorig jaar juni tot twee jaar cel veroordeelde Waïl el A.. Hij was samen met een paar jaar oudere man vanuit Arnhem via Duitsland naar Turkije gereisd. Van daaruit probeerden ze de grens met Syrië over te steken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) of Jabhat al-Nusra (JaN). Deze zaak loopt overigens nog in hoger beroep.

Graafwerk voor bouwbedrijf

Sinds enkele maanden is de man op vrije voeten. Hij doet graafwerk op de vliegbasis voor een bouwbedrijf. Er zijn strenge toegangseisen. Bezoekers moeten zich altijd legitimeren en er zou een achtergrondcheck uitgevoerd moeten worden.

Vorig week was de man foto- en video-opnames aan het maken op de vliegbasis. Dat is verboden. Toen bleek dat de man een veroordeelde terrorist was, werd hij opgepakt aldus het OM. Na twee dagen is hij vrijgelaten omdat er geen aanwijzingen waren dat hij strafbare feiten wilde plegen. „Uit het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de man een strafbaar feit heeft gepleegd of heeft willen plegen”, aldus het OM in een toelichting.

Vervelend incident

Vliegbasis Volkel is één van de twee bases van de Nederlandse F16-straaljagers. Het is een groot complex. Er werken zo’n duizend man defensiepersoneel.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie was de man werkzaam bij een extern bedrijf dat werkzaamheden verrichtte op de basis. Hij was ingevallen voor een zieke werknemer. De woordvoerder noemt het een vervelend incident, maar geen reden tot paniek. „Wij doen onderzoek hoe dit gegaan is en om te kijken of we iets niet goed hebben gedaan”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.