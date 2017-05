premium

Nieuwe aanhouding voor liquidatie in Breda

25 min geleden

GRAVE/BREDA - In de gevangenis in Grave is woensdag de 41-jarige Piet S. uit Etten-Leur aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van Peter van der Linde. De zestigjarige Bredanaar werd begin januari doodgeschoten nadat hij een café in Breda had verlaten. Piet S. is een bekende in het criminele milieu in West-Brabant. Op het woonwagenkamp in Etten-Leur waar hij woont, is woensdag naar bewijs gezocht.