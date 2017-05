Uit auto geslingerde baby maakt het goed

Moeder en kind zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De man die de auto bestuurde, een 29-jarige Tilburger, bleef ongedeerd. De politie kon woensdag niet zeggen wat zijn relatie tot de moeder en het kind is. Ook over de toedracht van het ongeluk kon een woordvoerder nog niet meer vertellen. ,,De verkeersongevallendienst is erbij geweest, het onderzoek loopt nog.''

De auto waar het drietal in zat, botste 's middags in de buurt van Breda tegen de vangrail. Een traumahelikopter landde op de snelweg om hulp te verlenen en de A58 was vanwege het onderzoek dat volgde urenlang afgesloten.