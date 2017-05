Protest NVJ tegen vrijgeven nepnieuws politie

„Dat kan tot gevolg hebben dat het publiek het vertrouwen in media als onafhankelijke organisaties verliest”, zei Bruning. „Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.”

Directe aanleiding voor het ongenoegen van de NVJ is een bericht woensdag in het Dagblad van het Noorden. Die krant was vorig jaar door de politie bewust voorzien van onjuiste informatie over een aanstaande doorbraak in recherchewerk, bedoeld om een mogelijke verdachte uit de tent te lokken. Het Dagblad van het Noorden plaatste vervolgens een bericht over de zaak.

Krant in portiek gelegd

Na de publicatie van het artikel werd de krant in een portiek van het huis van een Groninger gelegd. Die werd verdacht van beroving en mishandeling van een prostituee. De politie hoopte dat de verdachte door de publicatie van het artikel ongerust zou worden en dat dit uit zijn gedrag zou blijken. De telefoon en het internet van de verdachte werden vanaf dat moment afgetapt. Dat leverde uiteindelijk onvoldoende belastende informatie tegen te man op. Later is hij alsnog op andere gronden opgepakt. Tegen de man is vijf jaar cel geëist.

Hoofdredacteur Evert van Dijk van Dagblad van het Noorden rept in het artikel woensdag in zijn krant van een kwalijke zaak. „Dit schaadt het vertrouwen. Wij zullen nog alerter moeten zijn op wat de politie ons vertelt.”