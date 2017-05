Rutte doet deemoedig tweede poging

,,Wij zijn weliswaar de grootste partij, maar ook weer niet zo groot. Wij worden ook geacht een beetje bescheiden te zijn.”

Opvallend was dat Rutte niet alleen de ChristenUnie en de PvdA noemde als mogelijkheid om een kabinet mee te vormen, maar ook de SP. Dat, terwijl de partij van Emile Roemer de VVD heeft uitgesloten van kabinetsvorming. De PvdA heeft evenmin zin in regeren. Rutte heeft wel andermaal aangegeven dat hij een ’stabiel meerderheidskabinet’ wil.

ZIE OOK: Schippers opnieuw informateur

Schippers geeft gas

Informateur Schippers geeft gas en ontvangt vandaag al de meeste fractievoorzitters om hun mening te horen over verdere gesprekken. Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GL) schuiven morgen aan. Zij hadden al andere afspraken.

Asscher zit bij Vara-programma De Wereld Draait Door om over de formatie te praten. GroenLinks-leider Klaver kan vanavond niet vanwege een ‘meetup’ in het Paard van Troje. De jonge partijleider geeft in de Haagse poptempel uitleg over het mislukken van de formatiegesprekken.

Segers verrast

CU-voorman Gert-Jan Segers werd verrast door de snelheid waarmee Schippers opereert. Hij heeft meer tijd nodig om zich voor te bereiden, laat zijn team weten. Afgelopen maandag werd duidelijk dat VVD, CDA, D66 en GL er met elkaar niet uitkomen. De vraag is nu met welke samenstelling informateur Schippers een nieuwe poging gaat doen om tot een kabinet te komen.

Rutte (VVD), Wilders (PVV), Buma (CDA), Pechtold (D66), Roemer (SP), Baudet (FvD) en Thieme (PvdD) hadden wel vandaag al plek in hun agenda voor de gesprekken met Schippers over de formatie.