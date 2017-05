Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Groningen is lening aan Aldel kwijt

49 min geleden

De provincie Groningen zal een miljoenenlening uit 2013 aan het noodlijdende Aldel niet terugzien. Het chemieconcern is inmiddels failliet en de curator heeft laten weten dat het geld niet zal worden teruggestort. Dat was al verwacht, maar toch is het „sneu geld”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns tegen RTV Noord.