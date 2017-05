Klaver: voel me goed klote

„Ik voel me goed klote, in alle opzichten”, antwoordde Klaver op de vraag van een partijlid over hoe het persoonlijk met hem gaat.

GL-lid vraagt hoe het nu persoonlijk met Klaver is. "Ik voel me goed klote, in alle opzichten." — Jorn Jonker (@Jorn) 17 mei 2017

Asielstandpunt is reden

Het standpunt van GroenLinks over het recht op asiel is naar verluidt de reden dat maandag de stekker uit het overleg is getrokken. Volgens bronnen voelde de partij er niets voor de deal met Turkije over de regionale opvang van vluchtelingen toe te passen op andere gebieden van waaruit een vluchtelingenstroom is te verwachten, zoals Afrikaanse landen.

„Je moet migratie goed organiseren”, zei Klaver. Hij verwees daarbij naar het woord dat door alle partijen is gebruikt om het grootste struikelblok te omschrijven.