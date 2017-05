’Dit jaar was een cadeautje’

Dat was wel iets anders bij vmbo’er Julia Korn van het Jan Arentsz in Alkmaar. ,,Ik vond het best lastig. Er waren een paar hele lange teksten. En het wiskunde-examen was ook pittig. Drie van de 26 vragen heb ik overgeslagen. Aan het einde heb ik nog een van die drie deels beantwoord. Toen was de tijd voorbij, helaas.” Bij het Laks zijn veel klachten binnengekomen over de ’ Titanic-vraag’, waarbij de snelheid en de schaalverdeling berekend moesten worden.

Na het vmbo-vak Duits vertellen de leerlingen op het Comenius dat het examen te doen was. ,,Toch had ik wel meer tijd ervoor gewild,” zegt Lars. Djiek is het positiefst over het examen en had zelfs tijd over. ,,Ik vond het goed gaan. De tekst over de vrouwelijke arts vond ik best gemakkelijk. Thuis ga ik wel de antwoorden nakijken. Ik was niet zenuwachtig, dat was ik bij het eerste examen wel. Maar het went.” Bij Matthew ging het begin vooral goed. ,,Lekker korte teksten. Maar later werd het wel lastiger. Nick heeft de lastige vragen maar overgeslagen. ,,Later heb ik die ingevuld, maar echt veel tijd had ik er niet voor.”

Docente Gerlinde Back: ,,Het begon lekker met wat kortere teksten, maar in het midden van het examen moesten best pittige teksten doorgelezen worden.” Klachten kwamen bij het LAKS binnen over tekst 9 over spaartips en tekst 10 waar veel getallen in staan en het woord mytos. Dat woord moest gelinkt worden aan een Duits woord, maar veel vmbo-leerlingen wisten niet wat dat was.

Djiek is het positiefst over het examen en had zelfs tijd over. ,,Ik vond het goed gaan. De tekst over de vrouwelijke arts vond ik best gemakkelijk. Thuis ga ik wel de antwoorden nakijken. Ik was niet zenuwachtig, dat was ik bij het eerste examen wel. Maar het went.” Bij Matthew ging het begin vooral goed. ,,Lekker korte teksten. Maar later werd het wel lastiger. Nick heeft de lastige vragen maar overgeslagen. ,,Later heb ik die ingevuld, maar echt veel tijd had ik er niet voor.”

Gerlinde Back had dit jaar maar zes vmbo-leerlingen in de vierde klas. ,,Ik heb het hele jaar een Luzac-gevoel gehad, haha. Echt heerlijk; dit jaar was een cadeautje. Met zo’n kleine groep is het fantasisch werken en ze zijn ook zo positief. Het is wel uitzonderlijk, want volgend jaar heb ik weer grote groepen. Deze groep heeft heel hard gewerkt dit jaar; in elk geval bij mij. Ik ben trots op ze. We gaan uit eten om het te vieren.”

Op de havo maakten de kandidaten filosofie, waar de leerstof bijna niet in terugkwam en veel gelezen moest worden. Leerlingen vonden het zonde van al hun leerwerk. Het vak Latijn dat vwo’ers vanmorgen aflegden, viel tot hun grote opluchting mee. Gymnasiast Alexandra: ,,Vooral het vertalen ging prima.” De havisten maakten Engels vandaag en vonden dat examen over het algemeen goed te doen.

Alexandra

Kijk hier ons YouTube-kanaal naar de vmbo-examenvloggers Fatima en Timo over de vakken wiskunde, Engels en Duits.