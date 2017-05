Dat blijkt uit een zeer kritisch rapport van de Politieacademie over de nieuwe indeling bij de politie, dat donderdag wordt gepresenteerd. Het is gemaakt door de gerenommeerde politieonderzoeker en criminoloog Edward van der Torre. Die onderzocht drie van de in totaal 160 basisteams uitvoerig.

De zogenaamde ’robuuste basisteams’ vormen de kern van de organisatie en zijn opgericht met de komst van de nationale politie. De teams voeren de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. De teams richten zich op veelvoorkomende criminaliteit. De oude teams van voor de reorganisatie zijn samengevoegd tot veel minder, maar grotere basisteams.

Maar de teams zijn allesbehalve robuust. Ze zijn te groot en onsamenhangend. Politiemensen kennen elkaar vaak nauwelijks en er is veelal een grote kloof tussen de werkvloer en de chefs.

Door het tekort aan rechercheurs in het team, worden vooral middelgrote zaken, zoals kleinere vormen van cybercrime en oplichting, die de burger rechtstreeks raken, nauwelijks opgepikt.

