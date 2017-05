Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Elske ter Veld (72) overleden

16 min geleden

Oud-staatssecretaris Elske ter Veld is zondag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Volkskrant woensdag. Ter Veld was van 1989 tot 1993 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zat van 1995 tot 2003 in de Eerste Kamer.