Nederland schiet compensatie Congolezen voor

Nederland stort 200.000 euro in een fonds van het Internationaal Strafhof (ICC). Daardoor kan de compensatie nu snel worden uitgekeerd, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond weten.

,,Zij hebben al zoveel geleden en we mogen hen niet langer laten wachten'', motiveerde minister Bert Koenders zijn besluit.

De schadevergoeding moet eigenlijk worden betaald door de Congolese rebellenleider Germain Katanga. Het strafhof veroordeelde hem in 2014 tot twaalf jaar cel voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden, waaronder moord en plundering, in Oost-Congo. Hij steunde een militie die in 2003 met veel geweld een dorp aanviel.

Slachtoffers hebben ieder recht op 250 dollar, maar Katanga heeft geen geld. Als het kan, wordt het bedrag dat Nederland voorschiet later teruggevorderd.

Voor de Congolese slachtoffers is zo'n 70.000 euro nodig. De rest van de Nederlandse bijdrage gaat in het fonds, dat ook slachtoffers van andere conflicten helpt.