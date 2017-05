Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Transgenders melden amper discriminatie

1 uur geleden

AMSTERDAM - Nederlandse transgenders maken amper melding van discriminatie. Die conclusie trekt het Transgender Netwerk Nederland op basis van een eigen rapport over discriminatiecijfers in 2016. De belangenorganisatie is donderdag een campagne gestart om de meldingsbereidheid onder transgenders te vergroten.