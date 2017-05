Volkomen tevreden in Ede

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Atlas voor gemeenten, dat vanmiddag in Emmen wordt gepresenteerd.

„Dat Ede uit de bus is gekomen als gelukkigste stad is verrassend”, zegt onderzoeker Gerard Marlet. „Ik had eerder een middelgrote stad verwacht als Zwolle of Amersfoort, maar de Edenaar blijkt het hoogst te scoren en de kwaliteit van het leven het best te beoordelen. Maar liefst 89% van de inwoners is erg gelukkig en waarderen vooral de rust, veiligheid en ruimte in hun gemeente.”

87 procent blij met het leven

„Opvallend is het dat mensen zich over het algemeen gelukkig voelen. Gemiddeld is 87% van de Nederlandse bevolking gelukkig; in steden is dat 85% en in niet-stedelijke gemeenten 89%. Dat lijken misschien minimale verschillen”, meent Marlet, „maar de verschillen in absolute aantallen zijn erg groot.”

100.000 Rotterdammers (vóór kampioenschap) ongelukkigst

„De nummer laatst op de lijst - Rotterdam - scoort op zich goed met 82% gelukkige burgers. Maar tegelijkertijd betekent dat dus dat meer dan 100.000 Rotterdammers ongelukkig zijn. Al moet ik wel zeggen dat het onderzoek voor het behalen van het landskampioenschap werd gehouden.”

In de Atlas voor gemeenten worden de vijftig grootste gemeenten van ons land op meer dan vijftig punten vergeleken. Als aantrekkelijkste stad om te wonen staat Amsterdam al jaren met afstand op één gevolgd door Utrecht en Amstelveen. „We kijken daarbij naar zaken als geografische ligging, criminaliteit, werkgelegenheid maar ook cultureel aanbod”, zegt Marlet. Emmen scoort wat dat betreft het laagst, gevolgd door Sittard-Geleen en Heerlen.